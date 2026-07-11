Araghchi: L'Iran ha finora rispettato i propri impegni / L'unica via è l'osservanza reciproca

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA) – il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, sabato mattina presto, ha scritto sul network X: L'Iran ha finora rispettato i propri impegni, ma l'unica via è l'osservanza da parte di entrambe le parti dei loro impegni ai sensi del Memorandum d'intesa di Islamabad.
Seyyed Abbas Araghchi, in questo post pubblicato in inglese, ha scritto: L'Iran ha finora rispettato i propri impegni; a differenza di quanto vediamo dal cosiddetto Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, che violando il paragrafo 9 del memorandum d'intesa, calpesta gli impegni statunitensi.
Ha sottolineato: Questa violazione si aggiunge ad altri casi di inadempienza degli impegni e azioni errate da parte degli Stati Uniti.
Il proseguimento del post di Araghchi recita: La verità è chiara: l'unica via è l'osservanza reciproca degli impegni da parte di entrambe le parti.
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