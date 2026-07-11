Reazione di Gharibabadi al ruolo degli Emirati Arabi Uniti nell'aggressione americana contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Ahl al-Bayt (ABNA) – il viceministro degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran per gli affari giuridici e internazionali ha reagito sul network X al ruolo degli Emirati Arabi Uniti nell'aggressione americana contro l'Iran.

«Kazem Gharibabadi», viceministro degli Affari Esteri per gli affari giuridici e internazionali, in un post pubblicato venerdì sera sul network X, ha scritto: Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato un nuovo documento che facilita i controlli sulle esportazioni e migliora lo status di esportazione degli Emirati Arabi Uniti in ringraziamento per il loro sostegno all'aggressione militare contro l'Iran. Questa ammissione ufficiale di Washington e il documento scandaloso di Abu Dhabi hanno dirette conseguenze e responsabilità internazionali.

Ha poi sottolineato: Gli Emirati Arabi Uniti devono essere ritenuti responsabili.