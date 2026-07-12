Incontro del rappresentante dell'ONU per il Libano con Araghchi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Jean Arnaud, il rappresentante delle Nazioni Unite per il Libano, che si è recato a Teheran per consultazioni con i funzionari del nostro Paese, ha incontrato domenica pomeriggio il Ministro degli Esteri del nostro Paese, Seyyed Abbas Araghchi.

Il rappresentante dell'ONU per il Libano, esprimendo le sue condoglianze e la sua vicinanza in occasione del martirio della Guida della Rivoluzione e di alcuni funzionari e cittadini iraniani durante l'aggressione militare americano-sionista contro l'Iran, ha sottolineato l'importanza degli sforzi globali per instaurare pace e stabilità nella regione.

Il Sig. Arnaud ha inoltre presentato una valutazione della situazione in Libano e degli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per consolidare il cessate il fuoco e porre fine alla guerra nella regione, ed ha espresso la speranza che attraverso l'attuazione del memorandum d'intesa per la fine della guerra tra Iran e America, e con il rafforzamento della cooperazione tra i paesi della regione, si possa assistere all'instaurazione di una pace e sicurezza durature nella regione, in particolare in Libano.

Il Ministro degli Esteri del nostro Paese, ringraziando il rappresentante dell'ONU per le condoglianze, ha condannato fermamente la ripetizione degli attacchi illegali dell'America contro l'Iran, le violazioni degli accordi nello Stretto di Hormuz, nonché la continuazione dell'aggressione militare e delle azioni terroristiche del regime sionista contro il Libano. Ha attribuito la responsabilità delle pericolose conseguenze di questa escalation di tensioni al regime infedele degli Stati Uniti e ha sottolineato la necessità che le Nazioni Unite assumano una posizione decisa e chiara nella condanna delle aggressioni americane.

Araghchi ha inoltre sottolineato la continuazione del sostegno globale della Repubblica Islamica dell'Iran al popolo libanese, all'integrità territoriale e alla sovranità nazionale di questo Paese, nonché il proseguimento degli sforzi per porre fine all'aggressione e all'occupazione del Libano da parte del regime sionista.