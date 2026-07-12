Escalation degli attacchi del regime sionista contro Gaza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita "Palestina al-Youm", un palestinese è stato martirizzato in un attacco aereo con drone del regime sionista contro una tenda nel campo di Qudsia, situato a ovest di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza.

Un drone del regime sionista ha preso di mira domenica sera la zona a ovest delle Torri Tayba nel campo di Qudsia, a ovest della città di Khan Younis.

In questo attacco, una tenda all'interno del campo è stata colpita, causando finora almeno un morto e diversi feriti.

Fonti locali hanno riferito che i feriti sono stati trasferiti negli ospedali della zona, e permane la preoccupazione per un aumento del numero delle vittime.

D'altra parte, fonti palestinesi hanno annunciato che con il martirio di altre due persone negli attacchi contro la città di Gaza e Khan Younis, il numero dei martiri di oggi a causa dei crimini sionisti nella Striscia di Gaza ha raggiunto 8.

Questi attacchi avvengono mentre l'esercito del regime sionista ha intensificato nei giorni scorsi i suoi attacchi contro le aree residenziali nel sud di Gaza.