Kuwait: 3 dei nostri posti di frontiera sono stati presi di mira

Secondo l'agenzia di stampa Mehr citando Al Jazeera, il Ministero della Difesa del Kuwait ha emesso oggi, domenica, una dichiarazione in cui afferma che 3 posti di frontiera terrestri nel nord del paese sono stati attaccati, causando danni materiali.
Nella dichiarazione rilasciata dal Ministero della Difesa del Kuwait in merito si legge: "Una piattaforma di perforazione offshore di proprietà della Kuwait Oil Company nelle nostre acque territoriali è stata attaccata da un drone ostile, ferendo un lavoratore."
D'altra parte, il sito Axios citando un funzionario americano afferma che l'esercito americano un'ora fa ha condotto attacchi contro sistemi missilistici, sistemi di difesa aerea e piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica in due punti vicino allo Stretto di Hormuz.
Your Comment