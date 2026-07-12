Sana'a: Abbiamo molte opzioni; siamo al fianco dell'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Masirah, il Ministero degli Esteri del governo yemenita del "cambiamento e della costruzione" a Sana'a ha sottolineato in una dichiarazione che la continuazione dell'aggressione americano-sionista contro l'Iran non raggiungerà i suoi obiettivi e fallirà.

Nella dichiarazione si legge: "Sottolineiamo il pieno diritto dell'Iran all'autodifesa e a colpire gli interessi americani. La continuazione dell'aggressione contro l'Iran danneggerà gli aggressori e l'economia mondiale."

Il Ministero degli Esteri yemenita ha inoltre sottolineato: "Lo Yemen, nel quadro dell'equazione dell'unità dei fronti, è al fianco dell'Iran, e c'è un coordinamento continuo riguardo agli sviluppi, e abbiamo molte opzioni che useremo se necessario."

Secondo questo rapporto, in seguito alla nuova aggressione americana contro l'Iran, l'ufficio per le pubbliche relazioni dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha anche riferito di un'ondata di attacchi con droni dell'esercito contro basi americane nella regione.

L'ufficio per le pubbliche relazioni dell'esercito ha annunciato in una dichiarazione che in risposta alla continuazione dell'aggressione criminale americana contro aree del sud del paese, l'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, da alcune ore, con i suoi droni distruttori, ha preso di mira il sistema Patriot, depositi di munizioni e un sito radar dell'esercito terrorista americano in Kuwait.

Secondo questa dichiarazione, in un'altra ondata di attacchi con droni dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran, sono stati presi di mira anche il sistema di comunicazione e il sito radar dell'esercito americano assassino di bambini in Bahrein.

L'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran ha avvertito: "Le conseguenze di tali azioni e dell'insicurezza nella regione ricadranno sul nemico americano-sionista, e se questi attacchi si ripeteranno, daremo risposte ancora più severe."