Rimproverare l'Iran per essersi difeso dall'aggressione è irresponsabile e ingiustificato

Secondo l'agenzia di stampa, Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Esteri, sulla sua pagina personale, in reazione alla preoccupazione del portavoce dell'ONU su ciò che è stato descritto come «scontro militare» e attacchi dell'Iran contro paesi della regione e navi, ha scritto sulla rete X:

«Signor Portavoce! Questa situazione non è uno "scontro militare", ma la continuazione dell'evidente aggressione militare iniziata il 28 febbraio dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l'Iran.

L'Iran non ha attaccato nessuno; i colpi dell'Iran contro basi e beni militari appartenenti agli Stati Uniti, situati sulla sponda meridionale del Golfo Persico, costituiscono l'esercizio del diritto inerente alla legittima difesa secondo il diritto internazionale.

Dovreste chiedere ai paesi che mettono il loro territorio e le loro basi a disposizione degli Stati Uniti di impedire che gli Stati Uniti utilizzino il loro territorio per preparare un attacco all'Iran.

È irresponsabile, invece di rendere conto agli aggressori per le loro gravi violazioni del diritto internazionale, rimproverare l'Iran per essersi difeso.

Tra l'altro, il nome corretto è "Golfo Persico"; si prega di rispettare le direttive pertinenti delle Nazioni Unite, comprese le circolari del 18 agosto 1994 e del 14 maggio 1999 che rendono obbligatorio l'uso del nome completo "Golfo Persico".»