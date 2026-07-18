Secondo l'agenzia di stampa ABNA, i media regionali hanno riferito che, in concomitanza con l'aumento delle tensioni nella regione e i movimenti militari statunitensi nel Mar Rosso, sono state attivate sirene di allarme nella città portuale saudita di Yanbu.
Questi sviluppi indicano la diffusione dell'insicurezza a seguito delle politiche interventiste di Washington nell'Asia occidentale e rappresentano un serio avvertimento per i paesi che sostengono queste politiche.
Non sono ancora stati pubblicati ulteriori dettagli sulla ragione dell'attivazione di questi sistemi di allarme, ma l'evento ha creato un clima di sicurezza estremamente teso lungo la costa saudita.
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