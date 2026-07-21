Un funzionario americano ha ipotizzato la possibilità di una ripresa della guerra totale di Washington contro Teheran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, diversi funzionari americani in un'intervista a Fox News hanno dichiarato: se Donald Trump ordinasse la ripresa di operazioni militari estese contro l'Iran, queste operazioni sarebbero più ampie e intense degli attacchi attuali.

Un altro funzionario americano ha affermato alla stessa rete che lo schieramento di ulteriori caccia e equipaggiamenti militari americani in Medio Oriente è una misura preparatoria, e la decisione finale in merito dipende dall'ordine del presidente degli Stati Uniti.

Questo funzionario americano ha aggiunto alle sue affermazioni: in caso di decisione di Trump di espandere significativamente la guerra contro l'Iran, è possibile la partecipazione di Israele a questa operazione.

Questo funzionario ha dichiarato che gli Stati Uniti dal 7 luglio non hanno effettuato attacchi vicino a Teheran o contro gli impianti nucleari iraniani, ma in caso di ritorno a operazioni militari su larga scala questa prassi potrebbe cambiare.

D'altra parte, un altro funzionario americano, non identificato, ha dichiarato ad Al-Jazeera che l'attuale focus di Trump è che l'Iran paghi il prezzo della "violazione del memorandum d'intesa".

Questo funzionario ha anche annunciato che il presidente americano intende ritenere l'Iran responsabile per quelle che ha definito "continue attività terroristiche nello Stretto di Hormuz" e anche per la recente uccisione di diversi militari americani.

Ha aggiunto: gli attacchi devastanti degli Stati Uniti contro l'Iran continueranno finché Trump non prenderà una decisione diversa.

Tuttavia, questo stesso funzionario americano, in una dichiarazione contraddittoria rispetto alle sue recenti affermazioni, ha sostenuto che i dialoghi tra Stati Uniti e Iran sono ancora in corso.