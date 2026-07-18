Il movimento Al-Mujahidin palestinese: l'attacco al corteo funebre a Gaza è la continuazione del genocidio

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il movimento Al-Mujahidin palestinese, in reazione all'attacco del regime sionista contro un corteo funebre nel campo di Nuseirat a Gaza, ha dichiarato che il prendere di mira i partecipanti al lutto è un segno dell'insistenza degli occupanti nel proseguire la guerra di genocidio contro la nazione palestinese.

In una dichiarazione, il movimento ha ritenuto il governo statunitense e gli altri paesi che sostengono il regime sionista pienamente responsabili del proseguimento delle uccisioni e dei crimini commessi nella striscia di Gaza, e ha sottolineato che il sostegno politico e militare a questo regime ha fornito il terreno per la continuazione di questi attacchi.

Il movimento Al-Mujahidin ha inoltre invitato la comunità internazionale, le istituzioni legali e l'opinione pubblica ad intensificare le pressioni politiche, legali e popolari per fermare la guerra, porre fine ai crimini e revocare il blocco sulla striscia di Gaza.

Fonti ospedaliere a Gaza hanno riferito che venerdì, in seguito all'attacco del regime israeliano contro il corteo funebre nel campo di Nuseirat, almeno 8 persone sono state uccise e altre 20 ferite.