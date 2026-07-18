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Il movimento Al-Mujahidin palestinese: l'attacco al corteo funebre a Gaza è la continuazione del genocidio

18 luglio 2026 - 10:18
Codice notizia: 1841604
Source: ABNA24
Il movimento Al-Mujahidin palestinese: l'attacco al corteo funebre a Gaza è la continuazione del genocidio

Il movimento Al-Mujahidin palestinese, condannando l'attacco del regime sionista contro un corteo funebre nel campo di Nuseirat, ha definito questo atto la continuazione della guerra di genocidio contro il popolo di Gaza.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il movimento Al-Mujahidin palestinese, in reazione all'attacco del regime sionista contro un corteo funebre nel campo di Nuseirat a Gaza, ha dichiarato che il prendere di mira i partecipanti al lutto è un segno dell'insistenza degli occupanti nel proseguire la guerra di genocidio contro la nazione palestinese.

In una dichiarazione, il movimento ha ritenuto il governo statunitense e gli altri paesi che sostengono il regime sionista pienamente responsabili del proseguimento delle uccisioni e dei crimini commessi nella striscia di Gaza, e ha sottolineato che il sostegno politico e militare a questo regime ha fornito il terreno per la continuazione di questi attacchi.

Il movimento Al-Mujahidin ha inoltre invitato la comunità internazionale, le istituzioni legali e l'opinione pubblica ad intensificare le pressioni politiche, legali e popolari per fermare la guerra, porre fine ai crimini e revocare il blocco sulla striscia di Gaza.

Fonti ospedaliere a Gaza hanno riferito che venerdì, in seguito all'attacco del regime israeliano contro il corteo funebre nel campo di Nuseirat, almeno 8 persone sono state uccise e altre 20 ferite.

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