Un membro degli Ansarullah: L'Arabia Saudita non ha il diritto di interferire negli affari dello Yemen

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al-Masira, «Hazam al-Asad», membro dell'ufficio politico del movimento yemenita Ansarullah, nelle sue dichiarazioni, criticando aspramente l'Arabia Saudita, ha dichiarato che Riyad non ha alcun diritto di interferire negli affari interni dello Yemen, nei suoi aeroporti, porti, fonti di ricchezza, relazioni regionali e internazionali, o di determinare amici e nemici del popolo yemenita.

Sottolineando che lo Yemen è un paese indipendente e sovrano, ha affermato: «Il popolo yemenita ha radici profonde nella storia e non diventerà mai il "cortile di casa" dell'Arabia Saudita o dei suoi progetti».

Il membro dell'ufficio politico degli Ansarullah ha anche accusato l'Arabia Saudita di dipendenza dall'America, aggiungendo: «Mentre Riyad si vanta della sua dipendenza da Washington, il popolo yemenita è orgoglioso della sua libertà e della sua fiducia in Dio».

Al-Asad, riferendosi alla continuazione del blocco e delle pressioni contro lo Yemen, ha sottolineato che il popolo di questo paese, facendo affidamento sulla propria fede e capacità, riconquisterà i propri diritti legittimi e spezzerà il blocco imposto.

In conclusione, citando versetti del Sacro Corano, ha ribadito la continua resistenza del popolo yemenita contro l'«aggressione e l'assedio».