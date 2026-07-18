Washington avverte nuovamente i cittadini americani sui viaggi in Asia occidentale

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, che cita Al Jazeera, il Dipartimento di Stato americano, dopo il precedente avvertimento sui viaggi in 23 paesi del mondo, ha nuovamente invitato i propri cittadini a riconsiderare i loro piani di viaggio in questa regione a causa delle condizioni di sicurezza in Asia occidentale.
L'ufficio consolare del Dipartimento di Stato americano, venerdì sera ora locale, senza menzionare il ruolo di Washington nell'escalation dell'instabilità regionale, ha dichiarato che, a seguito dell'aumento delle tensioni, la situazione della sicurezza in Asia occidentale rimane complessa e c'è la possibilità di sviluppi imprevisti.
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