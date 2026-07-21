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L'avvertimento dell'Iran dopo il pericoloso attacco statunitense all'impianto di Darkhovin

21 luglio 2026 - 08:40
Codice notizia: 1842934
Source: Parstoday
L'avvertimento dell'Iran dopo il pericoloso attacco statunitense all'impianto di Darkhovin

Il viceministro degli Esteri iraniano, in seguito all'attacco contro l'impianto nucleare di Darkhovin, ha avvertito gli Stati Uniti: pur condannando fermamente questo atto di aggressione, l'Iran adotterà le misure appropriate per difendere i propri interessi nazionali e la propria sicurezza.

  citando l'Agenzia IRIB, Kazem Gharibabadi, viceministro degli Esteri iraniano, in un post pubblicato su X ha scritto:

«Il raid statunitense all'impianto in costruzione della centrale elettrica di Darkhovin, nella provincia del Khuzestan (sud-ovest dell'Iran), costituisce un pericoloso attacco alle infrastrutture pacifiche dell'Iran e attribuisce agli Stati Uniti la piena responsabilità delle conseguenze dell'escalation dell'insicurezza e dell'instabilità».

Ha inoltre sottolineato: «Pur condannando fermamente questo atto di aggressione, l'Iran adotterà le misure appropriate per difendere i propri interessi nazionali e la propria sicurezza».

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