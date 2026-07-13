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Il rivale di Netanyahu in vantaggio nei sondaggi per le elezioni israeliane

13 luglio 2026 - 09:51
News ID: 1839529
Source: ABNA24
Il rivale di Netanyahu in vantaggio nei sondaggi per le elezioni israeliane

Secondo un nuovo sondaggio nei territori occupati, il partito «Yesh Atid» guidato da Eisenkot ha superato il partito «Likud», e questo rappresenta un nuovo colpo alla posizione traballante di Netanyahu in vista delle elezioni del 27 ottobre.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, sulla base dei dati dell'istituto «Kanter», il partito «Yesh Atid» ha ottenuto 24 seggi, superando il partito «Likud» con 23 seggi.

Inoltre, nell'indice di popolarità personale, Eisenkot è in vantaggio su Netanyahu con il 41% contro il 37%.

L'analisi della distribuzione dei seggi mostra che il blocco degli oppositori del governo ha 68 seggi, contro i 52 seggi del blocco dei sostenitori di Netanyahu — una situazione che illustra bene la profondità della crisi interna e l'isolamento politico del primo ministro del regime sionista alla vigilia delle prossime elezioni.

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