Il rivale di Netanyahu in vantaggio nei sondaggi per le elezioni israeliane

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, sulla base dei dati dell'istituto «Kanter», il partito «Yesh Atid» ha ottenuto 24 seggi, superando il partito «Likud» con 23 seggi.
Inoltre, nell'indice di popolarità personale, Eisenkot è in vantaggio su Netanyahu con il 41% contro il 37%.
L'analisi della distribuzione dei seggi mostra che il blocco degli oppositori del governo ha 68 seggi, contro i 52 seggi del blocco dei sostenitori di Netanyahu — una situazione che illustra bene la profondità della crisi interna e l'isolamento politico del primo ministro del regime sionista alla vigilia delle prossime elezioni.
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