Reuters: Il prezzo del petrolio aumenta con l'escalation delle tensioni tra Iran e Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Reuters, i prezzi globali del petrolio nelle contrattazioni odierne hanno registrato un aumento di oltre il 2%.
Secondo questo rapporto, l'escalation delle tensioni e degli scontri militari tra Iran e Stati Uniti nella regione, insieme alla riduzione delle forniture di petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz, sono stati tra i fattori più importanti dell'aumento dei prezzi del petrolio nei mercati globali.
Il Comando Centrale dell'esercito terrorista americano (CENTCOM) aveva annunciato poche ore prima l'inizio di una nuova ondata di attacchi contro l'Iran con il pretesto di ridurre la capacità militare di Teheran di colpire le navi in transito attraverso lo Stretto di Hormuz.
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