Il ministro degli Esteri egiziano: Il progetto del "Grande Israele" non si realizzerà

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Russia al-Youm, il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdel Aati ha affermato che gli sviluppi nella regione dal 7 ottobre 2023 hanno dimostrato che qualsiasi tentativo di imporre un'egemonia o di ridisegnare la mappa del Medio Oriente con volontà unilaterale non avrà successo.

Ha sottolineato che qualsiasi futuro accordo regionale deve basarsi sull'accordo e sul consenso dei paesi della regione, e che nessun paese, indipendentemente dalla sua potenza, sarà in grado di imporre la propria volontà o egemonia sugli altri attraverso la forza e la potenza militare.

Il ministro degli Esteri egiziano, rispondendo a una domanda sul cosiddetto progetto del "Grande Israele" e sul ridisegno del Medio Oriente, ha anche precisato che qualsiasi piano basato sull'imposizione di una volontà unilaterale non avrà successo, e che la volontà collettiva dei paesi della regione sarà la base per qualsiasi futuro meccanismo.

Abdel Aati ha anche parlato del meccanismo quadrilaterale composto da Egitto, Arabia Saudita, Turchia e Pakistan, affermando che questa cornice non è un'alleanza militare o politica, ma una piattaforma per consultazioni e coordinamento tra i quattro paesi influenti della regione.