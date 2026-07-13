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Avvertimento della Russia sulle conseguenze di qualsiasi eventuale aggressione contro la centrale nucleare di Bushehr

13 luglio 2026 - 09:52
News ID: 1839532
Source: ABNA24
Avvertimento della Russia sulle conseguenze di qualsiasi eventuale aggressione contro la centrale nucleare di Bushehr

Un funzionario russo ha messo in guardia sulle conseguenze di qualsiasi violazione e aggressione degli Stati Uniti contro la centrale nucleare di Bushehr.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando RT, Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, ha sottolineato che le recenti aggressioni statunitensi contro la provincia iraniana di Bushehr non hanno preso di mira la sua centrale nucleare, poiché altrimenti le conseguenze sarebbero state catastrofiche.

Ha scritto sul suo account sui social media: «Qualsiasi attacco a impianti nucleari è un crimine e una grave violazione del diritto internazionale. Un attacco alla centrale nucleare di Bushehr potrebbe avere gravi conseguenze per tutti i paesi arabi del Golfo Persico. Questi attacchi devono cessare immediatamente.»

In precedenza, l'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, smentendo le affermazioni diffuse sui social media riguardo a un attacco alla centrale nucleare di Bushehr, aveva dichiarato che la centrale si trova in condizioni del tutto normali, sicure e stabili.

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