Oman: Le minacce più pericolose non provengono da Teheran ma da Tel Aviv

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Badr al-Busaidi, ministro degli Esteri dell'Oman, ha sottolineato: «Attualmente sono in corso complessi negoziati per elaborare un meccanismo a lungo termine volto a garantire la libertà di movimento delle navi nello Stretto di Hormuz.»

Ha aggiunto: «Abbiamo la responsabilità di cooperare con l'Iran e la comunità internazionale per raggiungere un meccanismo che garantisca la libertà di movimento delle navi.»

Il ministro degli Esteri dell'Oman ha dichiarato: «Le minacce più pericolose per la sicurezza del Golfo Persico non provengono dall'interno di esso, ma da decisioni e azioni provenienti dall'esterno di questa regione, in particolare da Tel Aviv.»

Ha precisato: «Le relazioni con l'America devono essere ridefinite per essere più coerenti con le realtà strategiche emerse durante la guerra. La guerra attuale è stata catastrofica, non ha avuto alcun mandato dalle Nazioni Unite e non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi.»