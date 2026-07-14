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Oman: Le minacce più pericolose non provengono da Teheran ma da Tel Aviv

14 luglio 2026 - 17:21
News ID: 1840201
Source: ABNA24
Oman: Le minacce più pericolose non provengono da Teheran ma da Tel Aviv

Il ministro degli Esteri dell'Oman, criticando l'istigazione alla guerra nella regione, ha indicato la minaccia più pericolosa per la sicurezza del Golfo Persico.

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando Al Jazeera, Badr al-Busaidi, ministro degli Esteri dell'Oman, ha sottolineato: «Attualmente sono in corso complessi negoziati per elaborare un meccanismo a lungo termine volto a garantire la libertà di movimento delle navi nello Stretto di Hormuz.»

Ha aggiunto: «Abbiamo la responsabilità di cooperare con l'Iran e la comunità internazionale per raggiungere un meccanismo che garantisca la libertà di movimento delle navi.»

Il ministro degli Esteri dell'Oman ha dichiarato: «Le minacce più pericolose per la sicurezza del Golfo Persico non provengono dall'interno di esso, ma da decisioni e azioni provenienti dall'esterno di questa regione, in particolare da Tel Aviv.»

Ha precisato: «Le relazioni con l'America devono essere ridefinite per essere più coerenti con le realtà strategiche emerse durante la guerra. La guerra attuale è stata catastrofica, non ha avuto alcun mandato dalle Nazioni Unite e non ha raggiunto nessuno dei suoi obiettivi.»

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