Nuova equazione degli yemeniti contro gli aggressori sauditi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita Al-Mayadeen, le forze armate yemenite, attraverso i loro media di guerra, hanno emesso un severo e categorico avvertimento a tutte le compagnie aeree di non volare nello spazio aereo saudita.

Queste forze hanno sottolineato che le compagnie internazionali dovrebbero «prendere sul serio questi avvertimenti fino alla revoca del blocco dell'aeroporto internazionale di Sana'a». In questo modo, Sana'a ha messo in atto l'equazione «aeroporto contro aeroporto e blocco contro blocco».

Sana'a in questa dichiarazione ha ribadito il proprio impegno a spezzare il blocco dello Yemen e, minacciando di estendere gli attacchi agli aeroporti sauditi in caso di guerra, ha dichiarato che la sospensione delle attività dell'aeroporto di Sana'a per molti anni è un «crimine umanitario» che colpisce milioni di civili.

Questo avvertimento è arrivato dopo che Yahya Sarea, portavoce delle forze armate yemenite, ha annunciato un attacco all'aeroporto internazionale di Abha, nel cuore del territorio saudita, con diversi missili balistici e droni.

Ha sottolineato che questa operazione ha raggiunto con successo tutti i suoi obiettivi ed è considerata il primo messaggio in risposta all'aggressione contro l'aeroporto internazionale di Sana'a; ha inoltre aggiunto che se il blocco degli aeroporti yemeniti dovesse continuare, il processo di risposta sarà esteso.