Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Donald Trump», presidente degli Stati Uniti, in un'intervista a Fox News ha affermato che Washington sta infliggendo «colpi molto violenti» all'Iran.

Ha anche dichiarato che questi attacchi continueranno fino a quando non deciderà lui stesso di fermarli.

Trump ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno l'Iran con potenza stasera, domani e dopodomani, e che nella fase finale saranno presi di mira le centrali elettriche e i ponti iraniani.

Ha anche inasprito il suo tono minaccioso affermando: se l'Iran non accetterà di tornare al tavolo dei negoziati, colpiremo tutti i ponti di questo paese.

Trump ha proseguito con le sue bugie affermando che martedì gli Stati Uniti hanno condotto colloqui con l'Iran e hanno spinto questo paese a raggiungere un accordo.

Il presidente terrorista americano ha detto che non firmerà un accordo che non garantisca il non possesso di armi nucleari da parte dell'Iran.

Ha affermato che l'Iran era a due settimane dal possesso di armi nucleari e che il bombardamento dei siti nucleari iraniani ha impedito a Teheran di ottenere armi nucleari.