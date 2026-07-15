Ansarullah: Continueremo il «Diluvio di Al-Aqsa» fino alla distruzione di Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Hazam al-Asad», membro dell'ufficio politico del movimento Ansarullah (Yemen), in occasione del secondo anniversario della morte di «Muhammad ad-Daif», comandante in capo delle brigate Izz ad-Din al-Qassam, ha sottolineato il continuo sostegno di questo movimento al popolo palestinese e alla sua resistenza.

In un'intervista all'agenzia di stampa Shihab, ha descritto Muhammad ad-Daif come un comandante eccezionale che ha svolto un ruolo importante nel rafforzamento della capacità militare della resistenza palestinese e nel consolidamento delle equazioni di deterrenza contro il regime sionista.

Al-Asad, affermando che le forze armate yemenite sono fedeli agli ideali dei comandanti della resistenza caduti in Palestina e in Libano, ha dichiarato che il sostegno alla resistenza e il confronto con il regime sionista e i suoi sostenitori continueranno fino alla cessazione della guerra, alla revoca del blocco della Striscia di Gaza e al ripristino dei diritti del popolo palestinese.

Egli ha anche, lodando la «resistenza leggendaria» della resistenza palestinese nella guerra di Gaza, sottolineato: la volontà che ha prodotto l'operazione «Diluvio di Al-Aqsa» è in grado di proseguire la strada fino alla fine dell'occupazione e alla riconquista dei diritti palestinesi.

Dall'inizio della guerra di Gaza, il movimento Ansarullah dello Yemen ha manifestato il suo sostegno alla resistenza palestinese attraverso attacchi missilistici e con droni contro obiettivi israeliani, nonché imponendo restrizioni al transito di navi legate a Israele nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nell'Oceano Indiano.