Secondo l'agenzia di stampa ABNA, «Brad Cooper», capo di stato maggiore del comando delle forze americane nella cosiddetta regione CENTCOM, martedì sera ora locale ha dichiarato: «Negli ultimi sette giorni, l'Iran ha deliberatamente attaccato sette navi mercantili, prendendo di mira civili in tutta la regione, con conseguente morte, dispersione o ferimento di quasi dodici membri dell'equipaggio civili.»

Questo ufficiale militare americano, contestualmente all'annuncio di un nuovo ciclo di attacchi contro l'Iran, ha annunciato la ripresa del blocco navale dei porti iraniani per ordine diretto di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti – una mossa che gli analisti considerano un tentativo disperato di compensare le sconfitte sul campo.

Ciò mentre anche i media occidentali hanno riconosciuto che l'esercito americano deve affrontare serie sfide tecniche e operative nell'attuazione di tale blocco, e che il ciclo precedente era fallito; il governo americano bellicista, violando il memorandum di Islamabad e riprendendo le ostilità, ha messo a rischio la sicurezza del commercio internazionale.

Le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran sottolineano costantemente che la sicurezza della regione è una loro linea rossa, e che le mosse provocatorie del nemico hanno già avuto e avranno risposte schiaccianti e difensive da parte delle nostre forze armate.

Essi sottolineano anche che le vuote minacce di Washington non scalfiranno la volontà della nazione e delle forze armate di difendere la sovranità nazionale.