Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita fonti arabe, nel prosieguo delle risposte ferme delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran alle azioni ostili di Washington, le immagini pubblicate dai media arabi indicano che i missili lanciati hanno superato le barriere difensive e hanno colpito direttamente i loro obiettivi sulla base delle forze terroristiche americane nel nord-est della Giordania.
Questo attacco di precisione, oltre a distruggere le strutture della base, ha dimostrato ancora una volta l'infondatezza delle affermazioni degli Stati Uniti riguardo alla loro capacità difensiva e alla prontezza militare di fronte alla volontà della Repubblica Islamica.
Questa operazione dimostra l'incapacità dei sistemi americani di fronte alla potenza missilistica iraniana.
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