Espressione di preoccupazione dell'Agenzia Internazionale dell'Energia riguardo alla sicurezza energetica

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Fatih Birol giovedì in un incontro organizzato dal think tank Council on Foreign Relations a Washington, ha dichiarato: «La sicurezza petrolifera rimane una questione vitale. Se la situazione non migliorerà nelle prossime settimane, dovremmo preoccuparci. Anch'io sono preoccupato.»

Birol ha aggiunto che, nonostante il forte aumento dei prezzi dell'energia, diversi fattori hanno attenuato questo aumento. Questi includono le riserve cinesi, che prima della guerra superavano 1 miliardo di barili di petrolio, il risparmio di petrolio attraverso il maggiore utilizzo di veicoli elettrici e trasporti pubblici, e il rilascio di fino a 400 milioni di barili di petrolio in coordinamento con l'Agenzia Internazionale dell'Energia.

Dichiarando che la guerra contro l'Iran è la peggiore interruzione energetica della storia, ha sottolineato che queste correzioni e attenuazioni «non possono durare per sempre».

Birol ha anche fatto riferimento all'aumento della produzione petrolifera degli Stati Uniti, che sono il più grande produttore mondiale di petrolio e gas, e ha sottolineato: «L'aumento della produzione statunitense è molto positivo. Gli Stati Uniti hanno aumentato la produzione di greggio di 1 milione, 2 milioni di barili, ma non possono aumentare la produzione di greggio di 10 milioni di barili al giorno.»

Il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia ha dichiarato che la crisi dell'approvvigionamento di petrolio e gas ha danneggiato le economie di tutto il mondo, ma in modo asimmetrico.

Birol ha detto che «principalmente l'Asia» è stata la più colpita da questa situazione perché «riceveva l'80-90 per cento di questa energia attraverso lo Stretto di Hormuz».

Ha aggiunto che il Giappone e la Corea del Sud sono stati colpiti, ma i paesi in via di sviluppo, tra cui Pakistan, Bangladesh e India, sono stati i più duramente colpiti.

Birol ha anche sottolineato i potenziali rischi per la salute delle persone nei paesi in via di sviluppo, in particolare le donne, che sono passate a combustibili alternativi per cucinare, tra cui letame e legna, con emissioni di gas più pericolosi, poiché i prodotti petroliferi sono diventati inaccessibili.