Il portavoce dell'esercito: l'America non può aprire lo Stretto di Hormuz

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il generale di brigata Mohammad Akraminia, mercoledì sera, durante la cerimonia in commemorazione del martirio del leader della nazione nella sala di preghiera Moussalla di Amol, ha dichiarato: il nemico ha annunciato che avrebbe distrutto tutte le posizioni militari dell'Iran in una settimana, ma per 40 giorni ha visto i missili iraniani sulla propria testa.

Facendo riferimento alla violazione del memorandum da parte del nemico e alla creazione di un corridoio illegale a sud dello Stretto di Hormuz, ha affermato: le forze armate hanno reagito con determinazione contro questa aggressione e hanno colpito le navi trasgressrici, perché finché l'America non accetterà il sistema giuridico iraniano e non sarà instaurato un meccanismo basato sulla volontà iraniana nello Stretto di Hormuz, questo stretto rimarrà chiuso.

Ha sottolineato che l'aggressione vergognosa e le malefatte degli americani non possono aprire lo Stretto di Hormuz, e ha concluso: l'accettazione da parte dell'America delle disposizioni del memorandum, l'abbandono delle malefatte e dell'ostilità, e l'instaurazione delle leggi iraniane sono la via per l'apertura dello Stretto di Hormuz.