Il piano del nemico per attaccare l'Iran; questa guerra non è solo militare

Nasser Kheirkhah, esperto e conduttore di Radio Economia, sottolineando che l'Iran è impegnato in una «guerra ibrida», ha dichiarato in un'intervista: «Questa guerra non ha solo dimensioni militari, ma include anche i settori economico, mediatico, sociale e psicologico. Pertanto, i media, in particolare Radio Economia, devono basarsi su analisi specialistiche per spiegare all'opinione pubblica le conseguenze a lungo termine di questi sviluppi sui mercati energetici, del gas, dell'elio e sull'economia della regione.»

Kheirkhah ha definito necessaria l'informazione basata su fonti affidabili e ha affermato: «La diffusione accurata delle notizie, la riflessione delle capacità del paese e la spiegazione degli effetti economici dell'aggressione americana svolgono un ruolo importante nel neutralizzare le operazioni psicologiche del nemico.»

Ha richiamato la cultura storica del popolo iraniano: «Il popolo iraniano non è mai stato l'iniziatore di guerre e aggressioni, e questo retaggio storico, insieme agli insegnamenti irano-islamici, è il fattore più importante della resilienza del paese nelle condizioni attuali.»

Sulle conseguenze economiche degli attacchi al sud del paese, questo esperto-conduttore di Radio Economia ha precisato: «Considerando l'alta quota dell'economia marittima nel commercio iraniano, il nemico cerca di aggravare gli effetti delle sanzioni attraverso la pressione sulle rotte marittime; ma la gestione delle risorse, l'approvvigionamento di beni di base, il sostegno alla produzione e la collaborazione del governo con il settore privato hanno creato la capacità di superare queste condizioni.»

Kheirkhah ha messo in guardia dalla diffusione di voci nello spazio mediatico e ha sottolineato: «Una narrazione corretta, tempestiva e documentata toglie spazio ai media ostili e ha persino portato molti media in lingua persiana all'estero a fare riferimento a fonti interne iraniane per informazioni sugli sviluppi.»

Infine, ha invitato gli operatori economici e il popolo a mantenere l'unità, gestire correttamente le risorse, sostenere la produzione e prestare attenzione agli strati vulnerabili, e ha sottolineato: «Il capitale principale dell'Iran in questa battaglia è la consapevolezza, la pazienza, la coesione nazionale e l'affidamento sulle capacità interne.»