La vittoria dell'Iran contro l'America e il regime sionista è la vittoria di tutta la umma

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Sayyid Abdulmalik Badruddin al-Houthi, leader del movimento Ansar Allah dello Yemen, ha tenuto un discorso sugli ultimi sviluppi nel suo paese e nella regione.

Il jihad sulla via di Allah è il fattore della vittoria e dello schiacciamento degli oppressori

All'inizio del discorso, il leader degli Ansar Allah dello Yemen ha dichiarato: «Allah ha reso il jihad una via verso la vittoria, la dignità e lo schiacciamento degli oppressori, degli aggressori, dei tiranni e dei criminali. Il jihad sulla via di Allah è stata una tradizione costante nelle missioni divine dei profeti. In quest'epoca, ci troviamo di fronte agli oppressori più crudeli della storia. Gli oppressori di oggi cercano di sfruttare l'essere umano per servire i loro scopi satanici e realizzare le loro terribili avidità».

L'America e Israele sono una fonte di male e minacciano la stabilità globale

Ha sottolineato: «L'America, Israele e le parti che ruotano attorno al loro asse sono una fonte di male che minaccia la stabilità globale. L'America e Israele non hanno smesso di minare la stabilità globale attraverso il saccheggio delle ricchezze delle nazioni e le guerre. In cima a tutti i tipi di attacchi sionisti contro la nostra umma islamica c'è la "guerra morbida" corruttrice e fuorviante. Il sionismo, attraverso la "guerra morbida", cerca di distruggere l'identità umana, dominarla completamente e renderla schiava. Il sionismo cerca di distruggere le nazioni, occupare le loro patrie, saccheggiare le loro ricchezze e sfruttarle».

L'obiettivo del falso piano del "Nuovo Medio Oriente" è il dominio sull'umma islamica

Il leader degli Ansar Allah ha aggiunto: «L'America e Israele, attraverso la "guerra dura", mirano a stragi di massa. L'America e Israele sono state per tutti questi decenni la fonte di guerre, crimini, discordie e cospirazioni. Le cospirazioni del sionismo non si sono fermate un solo giorno nel colpire l'umma islamica, i paesi arabi e nel colpire la sicurezza e la stabilità globale. Nelle cospirazioni e nelle discordie nella nostra regione sono coinvolti l'America, Israele e il movimento sionista. Il piano sionista intitolato "Cambiamento del Medio Oriente e creazione del Grande Israele" è stato progettato per dominare questa umma. I nemici non rispettano alcun accordo, intesa o legge internazionale e non hanno alcun obbligo».