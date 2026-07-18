Secondo l'agenzia di stampa ABNA, John Mearsheimer, eminente teorico delle relazioni internazionali e professore all'Università di Chicago, nell'analizzare gli eventi recenti e il confronto militare tra la Repubblica Islamica dell'Iran e l'America, ha evidenziato la dimostrazione di forza di Teheran.

Sottolineando che le prestazioni dell'Iran contro la macchina da guerra americana hanno superato le previsioni degli analisti e persino i calcoli degli stessi iraniani, ha dichiarato: «Non credo che nessuno avesse compreso appieno fino a che punto l'Iran potesse agire in modo così deciso e vincente contro l'America.»

Mearsheimer, analizzando la situazione sul campo e le capacità difensive del nostro paese, ha previsto che in questo confronto la Repubblica Islamica dell'Iran sarà chiaramente la vincitrice.

Questo eminente analista considera l'andamento attuale dei conflitti come un segno del fallimento delle politiche aggressive di Washington e del consolidamento dell'autorità dell'Iran di fronte alle pressioni imperialiste.