CENTCOM: 2 militari americani uccisi negli attacchi iraniani

Secondo l'agenzia di stampa Mehr citando Al Jazeera, il Comando Centrale dell'esercito americano (CENTCOM) ha riconosciuto che ieri in Giordania, nel contrastare gli attacchi iraniani, sono stati uccisi 2 militari americani.

Nella dichiarazione rilasciata dal Comando Centrale dell'esercito americano in merito, è stato aggiunto: un militare americano in Giordania risulta ancora disperso. 4 militari americani sono stati trasferiti negli ospedali giordani e poi dimessi.

Il CENTCOM ha aggiunto: gli altri militari durante l'attacco iraniano in Giordania hanno riportato ferite lievi e sono tornati ai loro luoghi di servizio.

Ciò mentre, come riconoscono i media mondiali, il Comando Centrale dell'esercito terrorista americano sottopone i dati reali delle perdite dei suoi militari durante gli attacchi di ritorsione iraniani a una censura particolare.