Ministro della Cultura: il popolo iraniano non sarà abbattuto da missili e bombardamenti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Seyyed Abbas Salehi, Ministro della Cultura e dell'Orientamento Islamico, sabato sera (27 del mese di Tir 1404 del calendario iraniano), in reazione alla distruzione del ponte Bandar Abbas – Rudkan da parte degli aggressori americani, pubblicando un'immagine di questa distruzione sul suo account, ha scritto: questa è l'immagine odierna di Bandar Abbas – Rudkan.

Il Ministro della Cultura e dell'Orientamento Islamico ha aggiunto: gli aggressori americani hanno distrutto il ponte sulla strada, ma il popolo iraniano non sarà abbattuto da missili e bombardamenti; uniranno le loro volontà e i loro cuori, costruiranno una strada e passeranno.