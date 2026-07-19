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La violazione dell'intesa ha dimostrato ancora una volta l'inutilità della firma americana

19 luglio 2026 - 09:29
Codice notizia: 1842050
Source: ABNA24
La violazione dell'intesa ha dimostrato ancora una volta l'inutilità della firma americana

La Guida Suprema nel suo messaggio ha dichiarato: le ripetute violazioni degli impegni da parte del Grande Satana riguardo all'intesa firmata tra i presidenti dell'Iran e dell'America hanno dimostrato ancora una volta a tutti questa verità: che la firma dei funzionari americani è tanto priva di valore quanto invalida.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Sua Santità l'Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guida Suprema della Rivoluzione, ha pubblicato un messaggio sull'epopea grandiosa del commiato al martire dell'Iran e sulla spiegazione delle importanti questioni del Paese.

Sua Santità ha dichiarato: in concomitanza con il funerale del leader martire, le ripetute violazioni degli impegni da parte del Grande Satana riguardo al memorandum firmato tra i presidenti dell'Iran e dell'America hanno dimostrato ancora una volta a tutti questa verità: che la firma del presidente americano è tanto priva di valore e invalida, e che la coercizione, l'espansionismo e la barbarie sono componenti inscindibili del credo e del metodo americano. Oggi il Grande Satana ha nuovamente svelato il suo vero volto senza maschera, affinché questa oscura esperienza di crimine e tradimento sia un'altra prova tangibile della menzogna, dell'illogicità, dell'inaffidabilità e della viltà dell'America. Ora che il nemico americano cerca l'istigazione alla guerra, il sostenimento di pesi ancora maggiori e maggiore disonore, sappia che il caro popolo iraniano e il fronte della resistenza hanno per lui lezioni indimenticabili, di cui il valore dei combattenti dell'Islam e il coraggio della gente coraggiosa del Sud hanno già dato esempi in questi giorni.

È necessario dirvi, a voi, popolo fedele e orgoglioso dell'Iran, che una delle questioni più fondamentali in questo periodo è l'insistenza sull'unità di parola e la coesione sacra a tutti i livelli – tra il popolo e i responsabili, e in tutti i campi – per realizzare gli alti ideali della Rivoluzione Islamica e garantire la dignità e l'indipendenza dell'amato Iran, specialmente contro il nemico americano criminale e astuto. Come già più volte e con forza è stato ricordato, la salvaguardia dell'unità e l'evitare divisioni, conflitti, divergenze politiche e l'enfatizzazione delle differenze sociali è un dovere di tutti; e naturalmente, il ruolo dei responsabili e delle persone devote e innamorate della Rivoluzione, dell'Imam e del leader martire nella coesione e nell'integrazione del Paese è più importante e delicato.

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