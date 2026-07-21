Pezeshkian: Nessuna potenza potrà fermare la nazione iraniana

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, si è tenuta una riunione per esaminare lo stato di attuazione del progetto di governance basata sui quartieri e le moschee, con la presenza di Masoud Pezeshkian, presidente, nel distretto di Chahardangeh della città di Islamshahr.

Pezeshkian ha definito l'ampiezza di vedute e la profondità di pensiero come condizioni necessarie per il successo nella governance e ha affermato: più ampio è l'orizzonte dei dirigenti e degli attivisti sociali, maggiore sarà la possibilità di coinvolgere strati più ampi della società, ma se le prospettive sono limitate e a breve termine, il raggiungimento di grandi obiettivi non sarà possibile.

Il presidente, facendo riferimento alla situazione particolare del paese, ha aggiunto: oggi i nemici stanno cercando con tutte le loro forze di fermare il movimento della nazione iraniana sulla via del progresso, ma se si forma la volontà nazionale, nessuna potenza potrà fermare questa nazione.

Pezeshkian ha sottolineato: tutti dobbiamo impegnarci a far superare al paese le attuali circostanze con dignità, autorità e orgoglio, e non accettare mai che l'Iran rimanga indietro nel percorso di progresso globale. Se questa preoccupazione diventerà una convinzione comune, le soluzioni per realizzarla si formeranno di conseguenza.

Il presidente ha indicato l'attenzione alla progettazione della struttura, alla divisione del lavoro, alla pianificazione e alla sistematizzazione delle attività come punti di forza del progetto attuato a Chahardangeh, e ha aggiunto: naturalmente, una parte delle misure dipende ancora da capacità esterne, mentre molti problemi possono essere risolti facendo affidamento sulle capacità interne dello stesso quartiere e sul potenziale popolare.