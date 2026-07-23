Avvertimento del quartier generale di Khatam: non sarà esportata una sola goccia di petrolio

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha avvertito: in caso di attuazione delle minacce americane, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran non consentiranno l'esportazione di alcuna goccia di petrolio e le infrastrutture petrolifere, del gas, elettriche ed economiche della regione saranno prese di mira.

Il testo completo del messaggio è il seguente:

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente minacciato l'Iran di colpire le infrastrutture del paese.

A seguito dell'avvertimento di ieri sera, si comunica che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso e, se mai una nave dovesse attraversarlo, potrà farlo solo lungo la rotta stabilita e secondo le modalità precedentemente annunciate.

Se le minacce statunitensi si concretizzeranno, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran non esporteranno una goccia di petrolio e le infrastrutture petrolifere, del gas, elettriche ed economiche della regione saranno colpite.

Le ripetute minacce degli Stati Uniti non avranno altro risultato che l'estensione della guerra nella regione e anche oltre.