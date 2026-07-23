  1. Home page
  2. servizio
  3. Iran

Avvertimento del quartier generale di Khatam: non sarà esportata una sola goccia di petrolio

23 luglio 2026 - 08:44
Codice notizia: 1843901
Source: ABNA24
Avvertimento del quartier generale di Khatam: non sarà esportata una sola goccia di petrolio

Il quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha avvertito: se le minacce statunitensi dovessero concretizzarsi, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran non permetteranno l'esportazione di una sola goccia di petrolio.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya ha avvertito: in caso di attuazione delle minacce americane, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran non consentiranno l'esportazione di alcuna goccia di petrolio e le infrastrutture petrolifere, del gas, elettriche ed economiche della regione saranno prese di mira.

Il testo completo del messaggio è il seguente:

Il presidente degli Stati Uniti ha nuovamente minacciato l'Iran di colpire le infrastrutture del paese.

A seguito dell'avvertimento di ieri sera, si comunica che lo Stretto di Hormuz rimane chiuso e, se mai una nave dovesse attraversarlo, potrà farlo solo lungo la rotta stabilita e secondo le modalità precedentemente annunciate.

Se le minacce statunitensi si concretizzeranno, le forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran non esporteranno una goccia di petrolio e le infrastrutture petrolifere, del gas, elettriche ed economiche della regione saranno colpite.

Le ripetute minacce degli Stati Uniti non avranno altro risultato che l'estensione della guerra nella regione e anche oltre.

Il tuo commento

You are replying to: .
captcha