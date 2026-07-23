9 navi rinunciano a transitare da Bab el-Mandeb dopo il blocco dei porti sauditi

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita la rete Al-Masirah, l'agenzia France-Presse (AFP) ha riferito che dopo la dichiarazione di blocco dei porti sauditi, almeno 9 navi hanno rinunciato a passare da Bab el-Mandeb, tra cui figurano petroliere provenienti dal porto di Yanbu.

L'AFP ha inoltre riferito, citando la Camera internazionale di navigazione, che le navi hanno ricevuto avvertimenti dagli yemeniti secondo cui se non avessero rispettato gli ordini delle forze armate, sarebbero diventate bersagli di attacchi.

Gli Ansarullah yemeniti lo scorso lunedì hanno annunciato il divieto di navigazione per l'Arabia Saudita, una mossa che potrebbe aprire un nuovo fronte in questa guerra. In un messaggio alle compagnie di navigazione, gli Ansarullah hanno minacciato di attaccare qualsiasi nave che tenti di caricare o scaricare petrolio saudita.