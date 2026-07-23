Dichiarazione di Trump: il conflitto con l'Iran è «limitato» / Non abbiamo bisogno degli stretti!

Secondo l'agenzia di stampa Mehr che cita la rete Rossiya al-Youm, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in dichiarazioni sull'aggressione del suo paese contro l'Iran ha affermato: Lo chiamo un «conflitto limitato»; perché noi [attualmente] siamo entrati solo in un conflitto limitato con l'Iran.

Ha anche affermato che l'Iran è sotto la pressione degli attacchi e che ciò ha generato il desiderio di raggiungere un accordo, ma secondo le sue parole «Teheran non è ancora pronta per questo accordo».

La dichiarazione di Trump arriva mentre sono stati proprio gli Stati Uniti a lasciare ripetutamente il tavolo dei negoziati e a preferire l'aggressione contro l'Iran alla via diplomatica.

Trump ha poi affermato che l'Iran sarà presto pronto a raggiungere un accordo.

Il presidente americano ha anche affermato che il suo paese non ha bisogno degli stretti, incluso lo Stretto di Hormuz, ma che prenderà le misure che riterrà necessarie.

Ha ribadito che Washington non permetterà all'Iran di ottenere armi nucleari.

La dichiarazione di Trump sullo Stretto di Hormuz arriva mentre questo stretto esercita su Trump una forte pressione sia a livello interno che internazionale.