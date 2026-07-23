Presidente del Parlamento libanese: siamo in attesa del ritiro pratico di Israele dal Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita la rete Rossiya al-Youm, Nabih Berri, presidente del Parlamento libanese, ha annunciato di attendere il chiarimento dei dettagli degli incontri bilaterali tenutisi a Washington e del livello di impegno delle parti nell'esecuzione del ritiro delle truppe israeliane dal Sud del Libano.

Berri, rispondendo anche alle dichiarazioni del presidente americano Donald Trump su un possibile intervento del regime di Julani in Libano, ha detto: Non sono preoccupato per questa questione, poiché non vi è alcun segno, né dalla Siria né dal Libano, dell'esistenza di un'intenzione di interferire o di creare tensioni.