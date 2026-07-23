Attacco a due petroliere saudite / Yahya Sari: risponderemo nel profondo del territorio saudita

Secondo l'agenzia di stampa Abna che cita la rete Al-Masirah, Yahya Sari, portavoce delle forze armate yemenite, ha dichiarato che durante un'operazione militare sono state colpite due petroliere saudite, «ENCELIA» e «LAYLA», nel Mar Rosso.

Nel comunicato delle forze armate yemenite si afferma che le due petroliere sono state bersagliate per aver violato la decisione di divieto di navigazione nel Mar Rosso.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha anche reso noto che l'operazione è stata condotta con l'uso di diversi missili balistici, missili da crociera e droni, e che i colpi precisi sugli obiettivi hanno provocato incendi a bordo di entrambe le petroliere.

Nel prosieguo del comunicato si legge che durante l'operazione circa 10 navi sono state costrette a ritirarsi e a invertire la rotta.

Il portavoce delle forze armate yemenite ha inoltre sottolineato che le operazioni navali contro l'Arabia Saudita continueranno con l'obiettivo di attuare l'equazione «blocco contro blocco».

In conclusione, Sari ha avvertito che qualsiasi azione o attacco da parte dell'Arabia Saudita contro lo Yemen sarà risposto con un'operazione su larga scala nel profondo del territorio saudita.