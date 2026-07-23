Pezeshkian: Nessun fattore può spezzare i legami tra Iran e Iraq

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Masoud Pezeshkian, durante la cerimonia di consegna delle lettere credenziali del nuovo ambasciatore iracheno a Teheran, Yasser Abd az-Zahra al-Hajjaj, gli ha augurato successo per il suo mandato, ha sottolineato la profondità delle relazioni tra la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Iraq e ha dichiarato: I rapporti tra i due paesi vanno oltre le relazioni ordinarie tra vicini, si basano su profondi legami storici, culturali, religiosi e civili, e i popoli di Iran e Iraq condividono destino, interessi e ideali comuni; un legame che nessun fattore o confine potrà mai spezzare.

Il Presidente, facendo riferimento alle vaste potenzialità della regione e del mondo islamico, ha affermato: La nostra regione gode di risorse umane, naturali ed economiche rare, e se i paesi della regione, in particolare quelli islamici, estenderanno la loro cooperazione e sinergia nell'ambito di interessi comuni, potranno costruire un futuro basato su pace, sicurezza, benessere, progresso e sviluppo sostenibile per i loro popoli.

Pezeshkian, sottolineando la necessità di approfondire la cooperazione regionale, ha aggiunto: La Repubblica Islamica dell'Iran insiste sullo sviluppo e l'espansione delle interazioni con l'Iraq e gli altri paesi della regione nei settori economico, commerciale, scientifico, tecnologico, culturale, politico e popolare, e ritiene che il rafforzamento di queste collaborazioni possa diventare un modello di successo per l'integrazione regionale e la cooperazione tra i paesi islamici.

Il Presidente ha poi ricordato la solenne e storica cerimonia di sepoltura del leader martire iraniano in Iraq, descrivendo questa ampia e straordinaria partecipazione popolare come una chiara manifestazione dei profondi legami affettivi, religiosi e culturali tra i due popoli, e ha affermato: Questa solidarietà e vicinanza erano inimmaginabili per molti osservatori e potenze straniere, e hanno dimostrato che il capitale sociale tra i popoli di Iran e Iraq è un patrimonio inestimabile per lo sviluppo delle relazioni bilaterali e il rafforzamento dell'integrazione regionale. Speriamo di poter continuare il cammino e gli ideali di quel grande martire per consolidare l'unità, sviluppare la cooperazione e costruire una regione forte, sicura e avanzata.

Il Presidente, riferendosi alla responsabilità del nuovo ambasciatore iracheno nello sviluppo delle relazioni bilaterali, ha dichiarato: Ci si aspetta che durante il suo mandato i rapporti privilegiati tra la Repubblica Islamica dell'Iran e l'Iraq in tutti i settori si approfondiscano ulteriormente e che vengano create nuove basi per la cooperazione e lo scambio tra i due paesi.