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Araghchi: La nostra dottrina difensiva è chiara; occhio per occhio

23 luglio 2026 - 08:45
Codice notizia: 1843904
Source: ABNA24
Araghchi: La nostra dottrina difensiva è chiara; occhio per occhio

Il Ministro degli Esteri del nostro paese, in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, ha pubblicato un messaggio in cui ha affermato: La nostra dottrina difensiva è chiara: occhio per occhio. Qualsiasi aggressione incontrerà una risposta potente.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro paese, in risposta alle recenti uscite retoriche del presidente americano Donald Trump, ha pubblicato un post su uno dei social network dicendo: La nostra dottrina difensiva è chiara: occhio per occhio.

Ha aggiunto: Qualsiasi aggressione contro l'Iran, compresa quella contro le nostre infrastrutture, riceverà una risposta decisa, potente e determinante.

Araghchi ha sottolineato: Qualsiasi parte che partecipi in qualsiasi forma a tale aggressione o la sostenga sarà considerata un obiettivo legittimo.

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