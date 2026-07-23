Araghchi: La nostra dottrina difensiva è chiara; occhio per occhio

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri del nostro paese, in risposta alle recenti uscite retoriche del presidente americano Donald Trump, ha pubblicato un post su uno dei social network dicendo: La nostra dottrina difensiva è chiara: occhio per occhio.
Ha aggiunto: Qualsiasi aggressione contro l'Iran, compresa quella contro le nostre infrastrutture, riceverà una risposta decisa, potente e determinante.
Araghchi ha sottolineato: Qualsiasi parte che partecipi in qualsiasi forma a tale aggressione o la sostenga sarà considerata un obiettivo legittimo.
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