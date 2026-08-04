Sardar Rezaei: Abbiamo inflitto duri colpi all'America nella guerra di 17 giorni dopo la violazione della tregua

Secondo il corrispondente di ABNA, Mohsen Rezaei, consigliere militare del Comandante Supremo e comandante del Corpo delle Guardie della Rivoluzione durante il periodo della Sacra Difesa, in un colloquio analitico sugli sviluppi del campo di battaglia e della regione nella Terza Guerra tra Iran e America, che si è verificata nel mese di Muharram, esprimendo le sue condoglianze per l'arrivo dell'Arba'in di Hussain (pace su di lui), ha dichiarato: "Dobbiamo chiamare questa guerra la Terza Guerra o la Guerra dei 17 giorni di Muharram, durante la quale anche noi abbiamo inflitto duri colpi all'America."

Ha aggiunto: "Per il mondo, la formazione di questa guerra è stata sorprendente, ma per noi era prevedibile, e io stesso in un colloquio speciale in televisione, cioè nel programma precedente, avevo detto che Trump avrebbe strappato il memorandum, se ne sarebbe ritirato e avrebbe attaccato."

Ha dichiarato: "Ad eccezione dei primi quattro o cinque giorni, hanno violato il memorandum con l'Iran. Anche la Guida Suprema aveva affermato che l'orgoglioso popolo iraniano avrebbe atteso la realizzazione delle condizioni del memorandum, ma Trump, mentre Macron era al suo fianco, ha firmato il memorandum in una cerimonia spettacolare, ma, contrariamente a quanto firmato, non ha mantenuto i propri impegni."

Il Sardar Rezaei ha dichiarato: "Gli americani, adottando nuovi accordi, hanno istituito un corridoio a sud dello Stretto di Hormuz e non hanno tenuto conto degli avvertimenti della Repubblica Islamica dell'Iran in materia; pertanto, l'Iran, prendendo di mira due o tre navi, ha chiesto il loro ritorno all'attuazione dell'accordo, ma invece di perseguire questa controversia secondo le disposizioni del memorandum, che prevedeva un meccanismo per la risoluzione delle controversie e la formazione di un comitato per la risoluzione dei conflitti con la partecipazione del Primo Ministro del Pakistan e dell'Emiro del Qatar, hanno rifiutato di attuare questo meccanismo, poiché il Sig. Ghalibaf e Vance avevano formato tale comitato."