Al Jazeera: Solo un tema è rimasto nei negoziati tra Iran e Oman

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA, una fonte diplomatica di alto livello ha detto ad Al Jazeera: Solo uno o due temi sono rimasti irrisolti nei negoziati tra Iran e Oman. Questa fonte diplomatica di alto livello ha riferito ad Al Jazeera che queste questioni non sembrano essere molto complesse.

La fonte ha detto: In assenza di qualsiasi interferenza malevola da parte di altre parti, si potrebbe raggiungere un accordo oggi o domani.

Questa fonte diplomatica ha anche dichiarato che lo Stretto di Hormuz non è stato chiuso a causa di divergenze tra Iran e Oman, pertanto, qualsiasi chiusura o riapertura dello stretto dipenderà da qualsiasi azione degli Stati Uniti che sia considerata una violazione del diritto internazionale.