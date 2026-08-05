Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, pubblicando un testo sul suo social network chiamato "Truth Social", ha espresso la sua rabbia per la vittoria di Abdel al-Sayid alle primarie democratiche nello stato del Michigan.

La rabbia di Trump per la vittoria del candidato filo-palestinese in Michigan

Il presidente degli Stati Uniti in questo testo ha scritto con rabbia: Buone notizie per il Partito Repubblicano. Al-Sayid, un comunista perdente che odia gli ebrei e Israele, batte il favorito nella corsa contro i socialisti.

Donald Trump, che considera i risultati dei sondaggi pubblicati da varie fonti come contro di lui, ha continuato: Non ci si aspettava che ottenesse così buoni risultati. Ora, le politiche folli dei democratici non potranno che peggiorare!

Abdurrahman al-Sayid ha vinto le primarie democratiche per il seggio al Senato degli Stati Uniti nello stato del Michigan.

La rete NBC ha riferito che è riuscito a sconfiggere il suo rivale nonostante la spesa di decine di milioni di dollari nella campagna elettorale da parte di gruppi favorevoli al regime sionista.

Secondo questo rapporto, il risultato delle elezioni di ieri martedì è stato un duro colpo per la lobby sionista negli Stati Uniti, nota come AIPAC. Questa lobby, che ha guidato gli sforzi per sconfiggere Abdurrahman al-Sayid, il candidato filo-palestinese, ha speso oltre 30 milioni di dollari per sostenere la sua rivale, Haley Stevens, membro del Congresso degli Stati Uniti.

Abdurrahman al-Sayid alle elezioni di novembre sfiderà Mike Rogers, ex membro del Congresso degli Stati Uniti del Partito Repubblicano. Questa gara è considerata una delle poche battaglie decisive per il Senato nelle elezioni di metà mandato di novembre e potrebbe determinare quale partito controllerà il Senato fino alla fine della presidenza di Donald Trump.

In caso di vittoria di Abdurrahman al-Sayid, che ha origini egiziane, alle elezioni di novembre, diventerebbe il primo senatore musulmano nella storia americana.