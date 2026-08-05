Severo avvertimento da Sana'a a Riyad

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Masira, il Ministero degli Esteri dello Yemen in una dichiarazione ha annunciato: La fuga in avanti del regime saudita per aggravare la situazione incontrerà un'escalation totale di cui non potrà sopportare le conseguenze.

In questa dichiarazione si afferma: L'equazione «blocco contro blocco» è pienamente consolidata come un fatto innegabile. Lo Yemen è giunto a questa decisione dopo aver provato tutte le altre opzioni per far valere i propri diritti legittimi.

Il Ministero degli Esteri dello Yemen, definendo alcuni allineamenti con l'Arabia Saudita come formali, ha sottolineato: Il mondo libero conferma la legittimità delle posizioni yemenite. I tentativi del regime saudita di digerire lo shock e il colpo ricevuto sono falliti, e ora sta affondando sempre più nel pantano dei suoi crimini.

Nella dichiarazione del Ministero degli Esteri dello Yemen si afferma: La via della pace è chiara, a basso costo e i suoi risultati sono sicuri.

Questa dichiarazione invita anche le persone ragionevoli e sagge a indirizzare il regime saudita verso la via della pace.