Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la rete NBC ha riferito che il numero di stati americani presi di mira da attacchi informatici coordinati contro gli impianti di acqua e fognatura è aumentato a 12.

I media avevano in precedenza sottolineato che nei mesi di luglio e agosto 2026 un'ondata di attacchi informatici aveva preso di mira gli impianti di acqua e fognatura negli stati americani.

Nello stato del Minnesota, più di 30 sistemi idrici sono stati compromessi e alcune città sono tornate a modalità operative manuali. I funzionari americani hanno dichiarato che l'acqua potabile non è stata contaminata, ma le indagini sul responsabile degli attacchi sono in corso.