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Espansione dell'ondata di attacchi informatici contro gli stati americani

5 agosto 2026 - 23:47
Codice notizia: 1849125
Source: ABNA24
Espansione dell'ondata di attacchi informatici contro gli stati americani

La rete NBC ha riportato l'espansione degli attacchi informatici contro gli impianti di acqua e fognatura negli stati americani.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, la rete NBC ha riferito che il numero di stati americani presi di mira da attacchi informatici coordinati contro gli impianti di acqua e fognatura è aumentato a 12.

I media avevano in precedenza sottolineato che nei mesi di luglio e agosto 2026 un'ondata di attacchi informatici aveva preso di mira gli impianti di acqua e fognatura negli stati americani.

Nello stato del Minnesota, più di 30 sistemi idrici sono stati compromessi e alcune città sono tornate a modalità operative manuali. I funzionari americani hanno dichiarato che l'acqua potabile non è stata contaminata, ma le indagini sul responsabile degli attacchi sono in corso.

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