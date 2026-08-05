Il CENTCOM afferma di aver deviato 48 navi commerciali

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando la rete Al Jazeera, il Comando Centrale dell'Esercito americano (CENTCOM) ha affermato oggi, mercoledì, con un messaggio, di aver finora deviato la rotta di 48 navi commerciali nell'ambito del cosiddetto piano di «blocco marittimo».

Questo organismo, proseguendo nelle sue affermazioni al fine di sollevare il morale dei propri militari contro le forze di difesa iraniane, ha dichiarato: Abbiamo deviato 48 navi commerciali, messo fuori uso 2 navi e siamo entrati in altre 2 navi. Continuiamo ad applicare il blocco contro l'Iran!

In precedenza, questo organismo aveva già avanzato affermazioni simili.