Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al Jazeera, un'alta fonte ufficiale libanese ha annunciato che il nuovo ciclo di negoziati tra il Libano e il regime sionista, iniziato martedì a Roma, è terminato e la sua continuazione è prevista per giovedì. Questi negoziati si sono concentrati sulla questione dei confini e sui meccanismi di monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di sicurezza, compreso il ritiro dell'esercito sionista e il disarmo di Hezbollah.

Questo è il secondo ciclo di negoziati di tre giorni a Roma, che fa seguito a 5 cicli di negoziati precedenti a Washington. La fonte libanese ha aggiunto che la delegazione libanese ha presentato la sua proposta sui confini nella riunione politica.

Al Jazeera scrive che il punto degno di nota in questo ciclo è stato che, per la prima volta, la delegazione sionista ha fatto marcia indietro sulla sua condizione di dare priorità al "disarmo di Hezbollah" rispetto alla discussione sui confini.

La delegazione libanese ha proposto che le aree di "Al-Khayam" o "Bint Jbeil" siano designate come nuove zone sperimentali. In queste zone, l'esercito libanese assumerà la piena responsabilità della sicurezza e, in cambio, i militari sionisti effettueranno un ritiro limitato.

Parallelamente a questi colloqui, le tensioni interne in Libano sono aumentate. Lo sceicco Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, ha invitato il governo libanese a cessare le "concessioni sul campo" e ha chiesto il rispetto della sovranità nazionale del Libano.

Questi negoziati continuano mentre, dall'inizio dei combattimenti nel marzo dello scorso anno, secondo le autorità libanesi, 4.333 persone sono state uccise, oltre 12.000 ferite e più di un milione di persone sono state sfollate. Il regime sionista ha ripetutamente violato la tregua dichiarata in Libano e durante il suo presunto cessate il fuoco ha ucciso e ferito migliaia di libanesi.