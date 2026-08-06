Media sionisti: Hezbollah sta cambiando le regole del gioco

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, il giornale in lingua ebraica "Maariv", riferendosi al recente incidente di sicurezza nel villaggio di Majdal Zun, nel sud del Libano, che ha causato la morte di due militari sionisti e il grave ferimento di altri quattro, ha scritto che Hezbollah sta cambiando le regole del gioco, ed è proprio questa percezione a preoccupare l'esercito israeliano.

Questo rapporto aggiunge che l'incidente di Majdal Zun, nel sud del Libano, è un segno di una tendenza sfavorevole per il regime sionista.

Secondo Maariv, Hezbollah sta cercando di scatenare una guerra di guerriglia sul campo di battaglia, e l'esercito israeliano mercoledì ha agito con lentezza e confusione.

Secondo questo rapporto, i prossimi giorni saranno pieni di sfide per l'esercito israeliano anche sul fronte della Cisgiordania.

Ieri i media sionisti hanno riferito della morte di due militari sionisti e del ferimento di altri quattro in un'operazione militare nel sud del Libano. Il portavoce dell'esercito di questo regime ha annunciato la morte di un ufficiale con il grado di maggiore come comandante di compagnia e di un altro militare sionista, oltre al ferimento di altre quattro persone ieri nel sud del Libano.

Nei dettagli dell'incidente si legge che ieri verso mezzogiorno, unità dell'esercito israeliano della squadra da combattimento della 55a brigata stavano operando nell'area del villaggio di Majdal Zun, nel sud del Libano. Durante l'operazione, i militari sono entrati in un edificio in quella zona. All'ingresso dei militari nell'edificio, si è verificata un'esplosione, probabilmente causata da una bomba piazzata lungo la strada in quel luogo.