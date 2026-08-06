Turchia: il terrorismo israeliano continua in Cisgiordania e a Gerusalemme Est occupata

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Jazeera, il ministro degli Esteri turco ha sottolineato che Israele e il governo Netanyahu continuano le loro attività terroristiche in Cisgiordania e a Gerusalemme.

Secondo questo rapporto, Hakan Fidan, in una conferenza stampa congiunta con il suo omologo siriano ad Ankara, ha anche detto che Israele deve ritirarsi da Gaza ma continua a creare ostacoli all'attuazione del piano di pace.

Fidan ha anche affrontato gli sviluppi in Siria e ha aggiunto: «Israele con i suoi attacchi continui cerca di minacciare la sicurezza della Siria, e questo regime deve essere messo sotto pressione affinché rispetti l'integrità territoriale della Siria. Sottolineiamo la cooperazione con la Siria nel campo della difesa e della lotta al terrorismo. La Siria è diventata più stabile e stiamo cercando di sviluppare le relazioni con essa a tutti i livelli.»

Il ministro degli Esteri turco, riferendosi agli sviluppi in Libano, ha anche affermato: «La stabilità e la sicurezza devono essere garantite in Libano, poiché le politiche espansionistiche di Israele hanno portato alla morte e allo sfollamento di migliaia di persone.»

Il ministro degli Esteri siriano, senza indicare alcuna soluzione pratica, ha affermato che Damasco sta cercando di consolidare la stabilità nel sud della Siria e fermare i ripetuti attacchi israeliani.