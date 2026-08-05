Il Qatar sottolinea la riduzione delle tensioni e il rafforzamento della sicurezza nella regione

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar, nell'incontro di oggi, mercoledì, con Badr Abdel-Ati, Ministro degli Esteri egiziano, ha discusso gli sforzi diplomatici volti a ridurre le tensioni e rafforzare la sicurezza e la stabilità nella regione.

Secondo quanto dichiarato da questo media, il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar ha sottolineato in queste consultazioni la necessità di attuare il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran, inclusa la garanzia della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz.

Il Primo Ministro e Ministro degli Esteri del Qatar ha sottolineato il sostegno di Doha agli sforzi per ridurre le tensioni e raggiungere un accordo globale che realizzi una pace duratura nella regione.