Incidente di sicurezza marittima a sud-est di Aden

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando il sito web dell'Organizzazione britannica per le operazioni marittime commerciali (UKMTO), Londra ha segnalato oggi, mercoledì, un incidente di sicurezza marittima a 95 miglia nautiche a sud-est di Aden nello Yemen.

Secondo la dichiarazione su questo sito web, la Direzione delle operazioni marittime commerciali britannica afferma: È stato ricevuto un rapporto relativo a un incidente a 95 miglia nautiche a sud-est di Aden (Yemen). Il comandante di una petroliera ha segnalato di aver sentito una forte esplosione vicino alla nave.

Il sito web ha aggiunto: Tutti i membri dell'equipaggio sono in buona salute e le loro condizioni sono state confermate. Non sono state segnalate conseguenze ambientali e le autorità stanno indagando sulla vicenda. Si raccomanda alle navi di transitare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta all'UKMTO.